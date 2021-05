Graduatorie ATA 24 mesi, per l’inoltro della domanda serve il codice personale. Ecco come si recupera (Di giovedì 6 maggio 2021) Graduatorie ATA 24 mesi, riservate a chi ha almeno 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio: aggiornamento 2020/2021. E' possibile inoltrare la domanda fino al 14 maggio, ma per l'inoltro serve il codice personale. Ecco come si può recuperare in caso di smarrimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021)ATA 24, riservate a chi ha almeno 24, ovvero 23e 16 giorni di servizio: aggiornamento 2020/2021. E' possibile inoltrare lafino al 14 maggio, ma per l'inoltroilsi puòre in caso di smarrimento. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, per l’inoltro della domanda serve il codice personale. Ecco come si recupera - lentepubblica : Cosa fa #punteggio nelle #graduatorieATA? - infoitinterno : Personale Ata, graduatorie terza fascia: record di domande il Molise - infoitinterno : Graduatorie terza fascia personale ATA, record di domande in Molise. Aumenta il lavoro per le segreterie scolastich… - infoitinterno : Personale Ata, record di domande in Molise per le graduatorie di terza fascia: sono oltre 18mila -