F1: Leclerc, 'in Spagna l'obiettivo è battere la McLaren, dovremo essere perfetti' (Di giovedì 6 maggio 2021) Barcellona, 6 mag. -(Adnkronos) - "La sfida con Norris? Lando sta guidando molto bene dall'inizio dell'anno, non sta facendo errori ed è una cosa molto importante considerando che siamo tutti vicini nel pacchetto di mischia. Abbiamo bisogno di essere perfetti per stare davanti alla McLaren, questo è l'obiettivo per Barcellona“. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Spagna a Barcellona. “Le difficoltà a Portimão con le gomme medie non ci preoccupano -aggiunge il monegasco-. Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio. Io e Carlos Sainz abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie, dobbiamo analizzare bene i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato al meglio. In qualifica con quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Barcellona, 6 mag. -(Adnkronos) - "La sfida con Norris? Lando sta guidando molto bene dall'inizio dell'anno, non sta facendo errori ed è una cosa molto importante considerando che siamo tutti vicini nel pacchetto di mischia. Abbiamo bisogno diper stare davanti alla, questo è l'per Barcellona“. Così il pilota della Ferrari Charlesin conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp dia Barcellona. “Le difficoltà a Portimão con le gomme medie non ci preoccupano -aggiunge il monegasco-. Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio. Io e Carlos Sainz abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie, dobbiamo analizzare bene i dati per cercare di capire cosa non ha funzionato al meglio. In qualifica con quel ...

