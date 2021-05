Credito, con Kalaway la finanza aziendale è in outsourcing: piattaforma web e abbonamento come Netflix (Di giovedì 6 maggio 2021) La società con sede a Padova è parte del Fintech District di Milano, gestisce già affidamenti per oltre un miliardo e ha relazioni con oltre 600 operatori bancari Il CEO e founder Alessandro Allamprese Manes Rossi: «Il nostro modello innovativo permette a Pmi e grandi imprese di gestire i rapporti con istituti di Credito e operatori fintech tramite un interlocutore unico, e di poter monitorare tutte le pratiche su cloud. In questo modo imprenditore e CFO possono concentrarsi sul business» Padova, 6 maggio 2021 – La finanza aziendale gestita completamente in outsourcing, con una formula di abbonamento «flat» modello Netflix e la possibilità di monitorare tutte le operazioni e il rating aziendale attraverso un portale web. A inventare e lanciare questa formula inedita ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) La società con sede a Padova è parte del Fintech District di Milano, gestisce già affidamenti per oltre un miliardo e ha relazioni con oltre 600 operatori bancari Il CEO e founder Alessandro Allamprese Manes Rossi: «Il nostro modello innovativo permette a Pmi e grandi imprese di gestire i rapporti con istituti die operatori fintech tramite un interlocutore unico, e di poter monitorare tutte le pratiche su cloud. In questo modo imprenditore e CFO possono concentrarsi sul business» Padova, 6 maggio 2021 – Lagestita completamente in, con una formula di«flat» modelloe la possibilità di monitorare tutte le operazioni e il ratingattraverso un portale web. A inventare e lanciare questa formula inedita ...

Advertising

SkyTG24 : Bonus mobili, spese detraibili anche con sconto in fattura e cessione del credito - carlaruocco1 : Sembrerebbe che gli istituti di credito, vogliano far cassa direttamente sulle nostre operazioni, con l'ipotesi di… - ChiccaLucca : Ti presentiamo SamUp, il modo più semplice e conveniente per accettare pagamenti, con Carta di Credito o Bancomat,… - lttltrtl1 : RT @exmpatia: sono stanca della logica secondo cui per dare credito ad una propria ship si scredita in via proporzionale un personaggio che… - eternaevphoria : RT @exmpatia: sono stanca della logica secondo cui per dare credito ad una propria ship si scredita in via proporzionale un personaggio che… -