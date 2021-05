Covid Lazio: oggi 1.007 contagi, 500 a Roma. Rt a 0,9. I dati (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 1.007 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 39 morti. I casi a Roma città sono a quota 500, l’indice Rt è a 0.9. “oggi su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”, fa sapere l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Ieri -aggiunge- nel Lazio siamo saliti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 1.007 i nuovidi coronavirus nelsecondo idel bollettino di, 6 maggio. Si registrano altri 39 morti. I casi acittà sono a quota 500, l’indice Rt è a 0.9. “su oltre 19 mila tamponi nel(+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”, fa sapere l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Ieri -aggiunge- nelsiamo saliti ...

