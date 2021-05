Coronavirus in Toscana: altri 33 morti, oggi 6 maggio. E 861 nuovi contagi (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando finirà la strage? oggi, 6 maggio 2021, i morti per Coronavirus, in Toscana, sono 33: tanti, troppi. Si tratta di 17 uomini e 16 donne con età media di 82 anni. In sensibile rialzo anche i nuovi contagiati: 861 (834 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico) con età media di 40 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Quando finirà la strage?, 62021, iper, in, sono 33: tanti, troppi. Si tratta di 17 uomini e 16 donne con età media di 82 anni. In sensibile rialzo anche iati: 861 (834 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico) con età media di 40 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

