Cecilia Rodriguez al veleno su Giulia Salemi: “Non si fanno queste cose!” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Punto Z di Tommaso Zorzi è ancora una volta diventato occasione di discussione bollente e, stavolta, è accaduto con l’ospite nella nuova puntata, Cecilia Rodriguez, che ha lanciato frecciatine all’ex Gf vip 5 Giulia Salemi. Incalzata dal conduttore sul rapporto maturato nel tempo con l’ex gieffina, con cui ha in comune l’ex Francesco Monte, Chechu non ha infatti nascosto di aver allontanato la collega modella nella sua vita per una serie intrighi, intrecci in amore e particolari che non le sono affatto piaciuti, con tanto di sonoro “Non sono cose che si fanno”. Come il semplice fatto che Giulia avesse cominciato a frequentare in intimità il fratello Jeremias Rodriguez quando al contempo aveva una frequentazione parallela con un altro vip. Particolari bollenti, che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Punto Z di Tommaso Zorzi è ancora una volta diventato occasione di discussione bollente e, stavolta, è accaduto con l’ospite nella nuova puntata,, che ha lanciato frecciatine all’ex Gf vip 5. Incalzata dal conduttore sul rapporto maturato nel tempo con l’ex gieffina, con cui ha in comune l’ex Francesco Monte, Chechu non ha infatti nascosto di aver allontanato la collega modella nella sua vita per una serie intrighi, intrecci in amore e particolari che non le sono affatto piaciuti, con tanto di sonoro “Non sono cose che si”. Come il semplice fatto cheavesse cominciato a frequentare in intimità il fratello Jeremiasquando al contempo aveva una frequentazione parallela con un altro vip. Particolari bollenti, che ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli scende in campo e difende Giulia Salemi: la frecciatina a Cecilia Rodriguez non passa inosservat… - 361_magazine : #Iannone risponde a #CeciliaRodriguez su #Giuliasalemi - Canieuest96 : RT @justadeade: @tutticomemily Ma poi parliamoci chiaro chi ha fatto il selfie e postato la foto sul web per fare i big likes? Cecilia avev… - Rilu_2822 : RT @dockyard_: la cosa più divertente degli ultimi mesi Piercoso Petrelluzzi lascia intendere che Cecilia Rodriguez non ha personalità -