Caso Denise: ex pm Angioni, 'era terreno minato, così fui bloccata durante l'inchiesta'/Adnkronos (3) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Poi torna a parlare della sua indagine. In particolare sulla "rete di protezione" che ci sarebbe stata attorno ai Corona. "Ognuno è libero, con la sua intelligenza, di pensare ciò che vuole - spiega - ma ricordo che un pm è pagato per sospettare e non per rabbonirsi". E racconta: "Io mi sono trovata di fronte a cose che non andavano bene". E fa un esempio: "Il verbale di Claudio Corona, fratello di Anna Corona. Ricordo che lui rispose in modo strafottente e basta. E chi ha preso il verbale non è andato avanti. Diede una risposta tipo. 'E che ne so io?'. Da restare a bocca aperta. Una cosa scandalosa. E quel verbale fu chiuso così, senza alcuna ulteriore spiegazione". "Me ne sono capitate talmente tante, di stranezze, che nemmeno me le ricordo", dice oggi Angioni. "Mi ero data una spiegazione - ricorda ancora su Claudio ...

