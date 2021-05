Canoa, Europei Slalom 2021: quattro italiani qualificati alla semifinale del K1 (Di giovedì 6 maggio 2021) Avvio positivo per i colori azzurri agli Europei di Canoa Slalom, di scena ad Ivrea. Nella giornata inaugurale di gare, quattro barche italiane hanno infatti staccato il pass per la semifinale. Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn: questi i nomi dei quattro canoisti capaci di qualificarsi per in penultimo atto nel K1. In campo maschile, De Gennaro si è aggiudicato la batteria, ottenendo il miglior tempo (74.93). Staccati invece De Dionigi, 29° in 81.81 e Jakob Weger, 30° con il tempo di 82.06, ma comunque in semifinale. In ambito femminile, invece Horn ha chiuso al quarto posto nella prima batteria con 88.15. Davanti a tutti la tedesca Cindy Poeschel in 86.59. Nulla da fare per Marta Bertoncelli, out nelle batterie, ma determinata a ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Avvio positivo per i colori azzurri aglidi, di scena ad Ivrea. Nella giornata inaugurale di gare,barche italiane hanno infatti staccato il pass per la. Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn: questi i nomi deicanoisti capaci di qualificarsi per in penultimo atto nel K1. In campo maschile, De Gennaro si è aggiudicato la batteria, ottenendo il miglior tempo (74.93). Staccati invece De Dionigi, 29° in 81.81 e Jakob Weger, 30° con il tempo di 82.06, ma comunque in. In ambito femminile, invece Horn ha chiuso al quarto posto nella prima batteria con 88.15. Davanti a tutti la tedesca Cindy Poeschel in 86.59. Nulla da fare per Marta Bertoncelli, out nelle batterie, ma determinata a ...

