Calciomercato – Inter | scatto per Musso | è lui il prescelto per il post Handanovic

Juan Musso sarà il sostituto di Handanovic L'Inter pensa ala futuro e tra gli obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra ci sarà anche un portiere chiamato a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic. Il portiere sloveno si avvia verso i 37 anni e già in questa stagione ha mostrato in diverse occasioni, alcuni problemi spingendo la società ad accelerare nella ricerca di un suo sostituto con Juan Musso favorito a sbarcare in nerazzurro. "In porta c'è sempre stata chiarezza, per questo sembra quantomeno un azzardo immaginare la prossima stagione con Handanovic e Musso in concorrenza. Piuttosto, se la proprietà decidesse di chiudere per l'argentino, si potrebbe pensare a una prelazione per la prossima estate, quando lo sloveno andrà in scadenza (rinnovo ...

