Calciomercato Inter | scambio in Premier e Juventus ‘beffata’ | Eriksen sacrificato

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’potrebbe realizzare unoimportante sul, in modo da arrivare a un nuovo attaccante. Nell’affare, però, potrebbe essereChristianL’si gode lo scudetto appena conquistato,… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - Cortini1899 : RT @cmdotcom: #DiCanio boccia #Mourinho: 'Il peggio del peggio, l'anticalcio! Un disastro, è finito. Polemiche? All'Inter vi faceva inc...'… - cmdotcom : #DiCanio boccia #Mourinho: 'Il peggio del peggio, l'anticalcio! Un disastro, è finito. Polemiche? All'Inter vi face… - calciomercatoit : ?? #Inter, si avvicina il rinnovo di #LautaroMartinez: vertice a breve e tutte le cifre ?? #CMITmercato - fcin1908it : TS – Inter, da Suning direttive chiare: austerity e autofinanziamento sul mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Quando lo faceva con l'vi inca... Per ricostruire è il peggio che ci possa essere. E lo dico io, sette anni fa era il mio preferito, più di Guardiola. Ma negli ultimi cinque anni è un disastro'.Il futuro dell'passa dalle possibili scelte e dagli scenari sul. Attenzione alla posizione di Achraf Hakimi e al futuro di Christian Eriksen nelle prossime settimane L'ha conquistato il suo ...Una notizia che ha fatto già il giro del Mondo e che stronca sogni recentemente concretizzatisi. La nuova Coppa Italia avrà ai nastri di partenza solo club di Serie A e di Serie B. Ciò trapela dopo l’ ...L’ultima giornata di campionato certamente ha lasciato non poche polemiche a livello arbitrale e in particolar modo la sfida Napoli-Cagliari.