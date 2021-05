(Di giovedì 6 maggio 2021) I progressi delle campagne vaccinali in Europa "dovrebbero porre le basi per un recupero dell'attività economica nell'arco del 2021, sebbene per una completasarà necessario attendere...

Advertising

Agenzia_Italia : La Bce vede una ripresa graduale con i vaccini, 'ma resta l'incertezza' - moneypuntoit : ?? Bollettino BCE: la ripresa dell'UE attesa entro il 2021 ?? - Massimi47715989 : Bce, ripresa graduale, serve ancora politica espansiva - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Bce, ripresa graduale, serve ancora politica espansiva: L'Eurotower non esclude 'sviluppi avversi' della pandemia - giornaleradiofm : Bce, ripresa graduale, serve ancora politica espansiva: (ANSA) - ROMA, 06 MAG - I progressi delle campagne vaccinal… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce ripresa

... sebbene per una completasarà necessario attendere ancora qualche tempo", e resta di "elevata incertezza". Lo scrive lanel Bollettino economico, secondo cui "la tempistica dell'...... sebbene per una completasarà necessario attendere ancora qualche tempo", in un contesto che resta di "elevata incertezza". Lo scrive lanel Bollettino economico, secondo cui "la ...L'istituto vede l'uscita dalla crisi nel 2021 ma mette in guardia da un eccessivo ottimismo. Mantiene una politica "molto accomodante" ed è pronta a intervenire ancora, se necessario ...La ripresa globale e gli stimoli spingono la ripresa dell'Eurozona. L’aumento dell'inflazione non preoccupa, le pressioni rimangono contenute. La Bce nel breve vede, però, l’aumento dei contagi, le mi ...