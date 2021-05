Barcellona, Ansu Fati sarà operato al menisco in Portogallo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ansu Fati volerà in Portogallo per sottoporsi a “un intervento al ginocchio sinistro che sarà effettuato dal medico della nazionale portoghese, Jose Carlos Noronha”. Questo il comunicato del Barcellona per rendere noti i dettagli dell’operazione a cui dovrà sottoporsi il giovane attaccante blaugrana. AS sostiene che verrà eseguita una meniscectomia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)volerà inper sottoporsi a “un intervento al ginocchio sinistro cheeffettuato dal medico della nazionale portoghese, Jose Carlos Noronha”. Questo il comunicato delper rendere noti i dettagli dell’operazione a cui dovrà sottoporsi il giovane attaccante blaugrana. AS sostiene che verrà eseguita una meniscectomia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, Ansu Fati sarà operato in Portogallo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ansu Fati si è recato a Oporto per fare un esame clinico del ginocchio sinistro - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ansu Fati si è recato a Oporto per fare un esame clinico del ginocchio sinistro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Ansu Fati si è recato a Oporto per fare un esame clinico del ginocchio sinistro - apetrazzuolo : BARCELLONA - Ansu Fati si è recato a Oporto per fare un esame clinico del ginocchio sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Ansu Barcellona, non c'è pace per Ansu Fati: nuovo intervento in vista Commenta per primo Ansu Fati nuovamente sotto i ferri. È questa la notizia fatta circolare in mattinata dalla stampa spagnola. Giovedì prossimo la stella del Barcellona , stando a quanto riporta il quotidiano As , si ...

Barcellona, Ansu Fati sarà operato per la terza volta al menisco Ansu Fati sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante del Barcellona nella giornata di giovedì verrà operato per la terza volta ...

Barcellona, Ansu Fati va in Portogallo per curare il ginocchio. Il comunicato alfredopedulla.com Il Barcellona conferma: Ansu Fati sarà operato al menisco dal medico del Portogallo “Ansu Fati si recherà in Portogallo per sottoporsi a “un intervento al ginocchio sinistro che sarà effettuato dal medico della nazionale portoghese, Jose Carlos Noronha”. Con questo breve comunicato, ...

Yeremy: dribbling e tecnica per far sognare la Spagna Non solo Ansu Fati e Pedri del Barcellona a dare lustro alla formidabile classe 2002 della Nazionale spagnola. Oltre ai due gioiellini di proprietà Culé, figura anche un altro diciottenne che sta risc ...

Commenta per primoFati nuovamente sotto i ferri. È questa la notizia fatta circolare in mattinata dalla stampa spagnola. Giovedì prossimo la stella del, stando a quanto riporta il quotidiano As , si ...Fati sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante delnella giornata di giovedì verrà operato per la terza volta ...“Ansu Fati si recherà in Portogallo per sottoporsi a “un intervento al ginocchio sinistro che sarà effettuato dal medico della nazionale portoghese, Jose Carlos Noronha”. Con questo breve comunicato, ...Non solo Ansu Fati e Pedri del Barcellona a dare lustro alla formidabile classe 2002 della Nazionale spagnola. Oltre ai due gioiellini di proprietà Culé, figura anche un altro diciottenne che sta risc ...