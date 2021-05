Andrea Iannone smentisce Cecilia Rodriguez: “Mai avuto il numero della Salemi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Iniziano ad arrivare le prime reazioni all’intervista di Cecilia Cecilia Rodriguez, priva del suo Ignazio Moser, all’Isola dei Famosi, si è raccontata a “Il punto Z” di Tommaso Zorzi. La sorella di Belen, senza filtri ha parlato anche del rapporto con Giulia Salemi con cui condivide l’ex Francesco Monte e con cui si è ritrovata in studio all’Isola dei Famosi visto che in gara oltre Moser c’è anche la mamma dell’influencer. Giulia Salemi – ha detto – l’ho conosciuta qualche anno fa perché abbiamo fatto dei lavori insieme. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Iniziano ad arrivare le prime reazioni all’intervista di, priva del suo Ignazio Moser, all’Isola dei Famosi, si è raccontata a “Il punto Z” di Tommaso Zorzi. La sorella di Belen, senza filtri ha parlato anche del rapporto con Giuliacon cui condivide l’ex Francesco Monte e con cui si è ritrovata in studio all’Isola dei Famosi visto che in gara oltre Moser c’è anche la mamma dell’influencer. Giulia– ha detto – l’ho conosciuta qualche anno fa perché abbiamo fatto dei lavori insieme. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi ...

