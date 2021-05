Alla Superlega sono rimasti solo i tribunali | “L’Uefa provi a punirci | e vedrà…”

(Di giovedì 6 maggio 2021) «Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente». La possibilità di escludere dalle coppe europee le squadre rimaste in(fattivamente ne fanno ancora parte anche le squadre italiane) è un’arma caricata a salve. Fonti vicinehanno commentato all’ANSA le indiscrezioni rilanciate da ESPN. La sostanza è: non posfare niente, isigià espressi preventivamente. «Le persone nei comitati disciplinari UEFAgiudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ordine del tribunale. Anche in Svizzera, che è vincolata da un trattato a rispettare un ordine del ...

Advertising

Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - siamo_la_Roma : ??Pace fatta tra #SuperLega e #SerieA? ?? Il 12 maggio ci sarà un'assemblea relativa alla #Superleague ?? #DalPino fa… - hoonestlyy : RT @GiovaAlbanese: Secondo quanto riferito da fonti vicine alla #Superlega all'Ansa «non c’è possibilità di esclusione dei club dalle compe… - maiunagraziella : Contro la nuova Coppa Italia, non vedo grandi differenze rispetto alla Superlega. #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Superlega

Read More Sport, 'Juve e Milan rischiano squalifica con Real e Barcellona' parola di Uefa ... ma anche impegno sul clima e lottadisinformazione. Sono alcuni dei temi del comunicato ......proprietà sono state mal riportate. Io ho invece detto che la proprietà ha sempre continuato a supportare il club nonostante la crisi economica globale generata dalla pandemia'. Tema: '...La riforma della Coppa Italia ha portato tantissime reazioni. Nella giornata di ieri è andato in scena il Consiglio di Lega che ha confermato la svolta: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Seri ...L'ANSA ha riportato alcune dichiarazioni di alcune fonti molto vicine alle Superlega: "Non si può escludere un club dalla Champions League" ...