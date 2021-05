Albertini non si candida. E Goggi corre con i socialisti (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla fine è inutile il pressing di Salvini e Berlusconi, non ci sarà la sfida con il suo ex assessore Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Alla fine è inutile il pressing di Salvini e Berlusconi, non ci sarà la sfida con il suo ex assessore

chiaberger : Albertini non si candida a sindaco di Milano. Un altro grande successo del Felpini. Quando capirete che non è Belze… - fabiospes1 : RT @ilgiornale: Alla fine è inutile il pressing di Salvini e Berlusconi, non ci sarà la sfida con il suo ex assessore - globalistIT : - ilgiornale : Alla fine è inutile il pressing di Salvini e Berlusconi, non ci sarà la sfida con il suo ex assessore - SergioSierra67 : La destra o il centro della politica milanese non hanno né programmi né canditati all'altezza di Beppe Sala .… -