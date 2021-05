Al via alla vaccinazione di massa sulle isole minori: domani partono Capraia e le Eolie (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo l’isola di Procida, prima a essere diventata Covid-free, il Governo cambia passo sulle isole minori e dà il via alla vaccinazione di massa. Si parte già domani con Capraia e le Eolie. Si tratta di 30 isole in tutta la penisola per un totale di 200 mila abitanti, di cui circa un terzo è stato comunque già vaccinato.L’annuncio segue di poche ore quello del Green Pass che il Governo Draghi lancerà dal 15 maggio e che vuole così riportare i turisti stranieri in Italia, evitando la quarantena a chi arriva dall’estero. Con l’immunizzazione di massa sulle piccole isole si tenta di salvaguardare la stagione estiva per questi territori la cui economia è quasi unicamente ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo l’isola di Procida, prima a essere diventata Covid-free, il Governo cambia passoe dà il viadi. Si parte giàcone le. Si tratta di 30in tutta la penisola per un totale di 200 mila abitanti, di cui circa un terzo è stato comunque già vaccinato.L’annuncio segue di poche ore quello del Green Pass che il Governo Draghi lancerà dal 15 maggio e che vuole così riportare i turisti stranieri in Italia, evitando la quarantena a chi arriva dall’estero. Con l’immunizzazione dipiccolesi tenta di salvaguardare la stagione estiva per questi territori la cui economia è quasi unicamente ...

