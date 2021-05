A Monica Bellucci il David Speciale 2021

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) -riceverà ilnel corso della 66esima edizione dei Premidi Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo Conti. "Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte", dichiara Piera Detassis, presidente e direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano. Il"riconosce la sua bellezza unica ...

