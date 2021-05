Villas Boas si dà ai rally | al via nel Mondiale WRC

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex tecnico del Marsiglia Andrèsi dà al volante e parteciperà aldel Portogallo, prova del campionatoCi sarà una sorpresa ai nastri di partenza nel prossimodel Portogallo, in arrivo direttamente dal mondo del calcio: tra i piloti in gara, infatti, ci sarà André, ex tecnico del Marsiglia. PER TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEI MOTORI SEGUICI SU MOTORINEWS24.COM Appassionato di motori, il tecnico portoghese ha già corso la Dakar nel 2018 e prenderà parte aldi casa in programma nel fine settimana tra il 20 e il 23 maggio correndo con la Citroen C3 nella categoria WRC3, quella dedicata ai piloti privati, come riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : #Villas #Boas correrà il #Rally di #Portogallo su una #Citroen #Wrc - EstebBeltramino : Villas Boas cambia sport: correrà il Rally di Portogallo su una Citroen C3 #motori #automobilismo - RassegnaZampa : Villas Boas cambia sport: correrà il #Rally di Portogallo su una Citroen C3 - CorriereQ : Villas Boas cambia sport: correrà il Rally di Portogallo su una Citroen C3 - dakarbot : RT @zazoomblog: Dopo la Dakar Villas-Boas parteciperà al rally di Portogallo - #Dakar #Villas-Boas #parteciperà -

Ultime Notizie dalla rete : Villas Boas

Al via del Rally del Portogallo , valido per il Mondiale di questa categoria automobilistica, ci sarà anche André, ex allenatore di Porto, Chelsea e Tottenham. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che il 43enne ex assistente di José Mourinho, molte volte anche in provinco di trasferirssi ...Andrériparte dal volante. Il più giovane allenatore a vincere una coppa europea parteciperà infatti al Rally del Portogallo (20 - 23 maggio) nella classe WRC3, la terza categoria del ...L'ex allenatore del Marsiglia di calcio, passa dalla panchina all'abitacolo per correre il rally di casa al volante della Citroen C3 ...L'ex allenatore del Marsiglia di calcio, passa dalla panchina all'abitacolo per correre il rally di casa al volante della Citroen C3 ...