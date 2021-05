Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 18:05 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN AVARIA CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA PRENESTINA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD. LUNGHE CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; E CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ...