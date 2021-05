Traffico Roma del 05-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno sul Raccordo Anulare abbiamo cose per un incidente sulla carreggiata interna dalla Nomentana fino al bivio per la 24ma in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca e il bivio A24 in entrata in città coda per un incidente sulla via Flaminia Grottarossa da oltre via dei Due Ponti altro incidente su Corso di Francia direzione Parioli sul tratto Urbano della A24 code per lavori in corso tra Portonaccio e la tangenziale brevi code anche in tangenziale verso lo stadio Olimpico dal bivio per la A24 fino all’uscita Tiburtina fino alle 12:30 è in svolgimento una manifestazione nei pressi della direzione generale dell’Agenzia delle Entrate via Giorgione all’ardeatino manifestazioni anche nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18 in Piazza del Popolo per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...