Tanal Entertainment | un progetto che va oltre la MotoGP

(Di mercoledì 5 maggio 2021), holding della famiglia reale saudita, ha lanciato ilSaudi Vision 2030: sport, parchi giochi, film e sostenibilità per un’operazione che non si limiterà alla. È stato infatti annunciato l’accordo con Valentino Rossi e la sua VR46 per la realizzazione di un team insieme allo sponsor Aramco. Nell’interosarà inforte il contributo italiano. Figure di rilievo nel mondo sportivo come Rossi, l’architetto Marco Bernardini e molti altri, daranno il loro apporto alla visione saudita. L’hypercar del futuro Denominato Mbs One 1111 HP. Un veicolo il cui primo esemplare sarà esclusiva del principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud. L’auto di serie più veloce al mondo grazie alle competenze dell’Aeronautical Service ...

Ultime Notizie dalla rete : Tanal Entertainment

Metropolitan Magazine

MotoGP, città avveniristiche, sport, parchi giochi, persino film e sostenibilità. E adesso anche una supercar. Il progetto battezzato Saudi Vision 2030, lanciato daholding della famiglia reale saudita, inizia a delineare i suoi contorni in un perimetro sempre più vasto. Un'operazione dai risvolti economici difficilmente quantificabili, ma ...Il team di debutta in : il VR46 Team sarà nella classe regina assieme aSport&Media, insieme con la compagnia petrolifera Saudi Aramco, main sponsor per il periodo 2022 - 2026. La holding che fa capo al principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, che è ...Ha l’accordo con gli arabi di Tanal Entertainment, ma il progetto della famiglia reale saudita è più ampio: comprende una hypercar made in Italy e città avveniristiche ...Tanal Entertainment, holding della famiglia reale saudita, ha lanciato il progetto Saudi Vision 2030: sport, parchi giochi, film e sostenibilità per un’operazione che non si limiterà alla MotoGp. È st ...