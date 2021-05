Snapchat può essere ritenuto responsabile per un incidente mortale causato usando il suo filtro velocità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Snapchat potrebbe essere ritenuto responsabile per un incidente automobilistico fatale presumibilmente causato da un suo filtro di velocità. Il caso in questione, che era stato archiviato nel 2020 con esito favorevole per l’applicazione, è stato riaperto grazie alla sentenza di una corte d’appello. Il caso Lemmon v. Snap riguarda uno schianto mortale del 2017 che ha visto perdere la vita un ventenne che guidava e due adolescenti passeggeri. Il conducente stava utilizzando il filtro velocità Snapchat, arrivando a toccare quasi 200 km/h prima dello schianto. All’epoca due dei genitori degli adolescenti morti avevano citato in giudizio Snapchat per omicidio colposo per ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 maggio 2021)potrebbeper unautomobilistico fatale presumibilmenteda un suodi. Il caso in questione, che era stato archiviato nel 2020 con esito favorevole per l’applicazione, è stato riaperto grazie alla sentenza di una corte d’appello. Il caso Lemmon v. Snap riguarda uno schiantodel 2017 che ha visto perdere la vita un ventenne che guidava e due adolescenti passeggeri. Il conducente stava utilizzando il, arrivando a toccare quasi 200 km/h prima dello schianto. All’epoca due dei genitori degli adolescenti morti avevano citato in giudizioper omicidio colposo per ...

