Returnal permette al momento di usare dei cheat collegando una tastiera a PS5

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A quanto pare, si possono attivare iin, ma probabilmente non per molto. Sembra che lo sviluppatore Housemarque abbia accidentalmente lanciato il gioco con una serie diattivi. I comandi e i codici di debug vengono utilizzati continuamente nello sviluppo, allo scopo di test rapidi e messa a punto. Di solito, tuttavia, sono noti solo agli sviluppatori. Senza un modo per i giocatori di inserirli nel gioco finito, rimangono segreti. Non è il caso di, a quanto pare, come ha scoperto questa settimana l'utente YouTube TheRandomizer. Leggi altro...

GameXperienceIT : Returnal non permette di salvare durante i livelli, in molti discutono questa scelta -

Quando la console next - gen di Sony va in standby, è possibile usufruire della modalità riposo chedi riprendere le partite died altri titoli in pochi istanti, dopo aver riacceso ...Durante lo standby, PS5di scaricare automaticamente gli aggiornamenti per i loro giochi: ... il download di una prima patch diha riavviato autonomamente il gioco, spazzando via i "...A quanto pare, si possono attivare i cheat in Returnal, ma probabilmente non per molto. Sembra che lo sviluppatore Housemarque abbia accidentalmente lanciato il gioco con una serie di cheat attivi. I ...