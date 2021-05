Paolo Storari dovrà rispondere di rivelazione di segreto di ufficio, Davigo interrogato a Roma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Loggia Ungheria, tre inchieste: indagato il Pm che diede a Davigo i verbali segreti: intanto Brescia indaga sul coordinamento con Francesco Greco Loggia Ungheria, tre inchieste: indagato il Pm che diede a Davigo i verbali segreti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Loggia Ungheria, tre inchieste: indagato il Pm che diede ai verbali segreti: intanto Brescia indaga sul coordinamento con Francesco Greco Loggia Ungheria, tre inchieste: indagato il Pm che diede ai verbali segreti su Notizie.it.

SkyTG24 : Bufera Csm, pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione segreto d'ufficio - BimbiMeb : RT @SkyTG24: Bufera Csm, pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione segreto d'ufficio - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Bufera Csm, pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione segreto d'ufficio - annamaria_ff : RT @SkyTG24: Bufera Csm, pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione segreto d'ufficio - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Bufera Csm, pm di Milano Paolo Storari indagato a Roma per rivelazione segreto d'ufficio -