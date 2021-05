“Paga il pizzo o salti in aria”. Ma Condorelli, il re dei torroncini, denuncia e fa arrestare 40 mafiosi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha fatto arrestare 40 mafiosi nel catanese, tutti parte di una stessa organizzazione con la quale si era trovato, purtroppo per lui, a che fare. Con tanto di minacce, pesanti, per convincerlo a Pagare il pizzo, a obbedire senza fare troppe storie. Lui, l’imprenditore siciliano Giuseppe Condorelli, non si è però piegato. Ha trovato la forza di resistere, di dire “no”, di denunciare. E così oggi il re dei torroncini è diventato un eroe, un modello al quale guardare con orgoglio per ricordarci che esiste un’Italia bella, forte, della quale i giornali parlano troppo poco e troppo raramente. Non è stato facile, per Condorelli, resistere alle pressioni. L’imprenditore ha raccontato alle pagine del Corriere della Sere di aver ricevuto anche minacce molto ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha fatto40nel catanese, tutti parte di una stessa organizzazione con la quale si era trovato, purtroppo per lui, a che fare. Con tanto di minacce, pesanti, per convincerlo are il, a obbedire senza fare troppe storie. Lui, l’imprenditore siciliano Giuseppe, non si è però piegato. Ha trovato la forza di resistere, di dire “no”, dire. E così oggi il re deiè diventato un eroe, un modello al quale guardare con orgoglio per ricordarci che esiste un’Italia bella, forte, della quale i giornali parlano troppo poco e troppo raramente. Non è stato facile, per, resistere alle pressioni. L’imprenditore ha raccontato alle pagine del Corriere della Sere di aver ricevuto anche minacce molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Paga pizzo Il blitz. Droga, estorsioni, truffe: l'ultimo colpo ai clan Più che pagare il pizzo, investiva sul clan per ottenere vantaggi sulla concorrenza. Con effetti ... Ma l'azienda non paga e denuncia. Diversamente dalle imprese che hanno contribuito alla truffa all'...

Berton Record 100 Promesse Al femminile cresce la 24enne Anna Pizzo del Cus Trieste con 56"28. Grandi soddisfazioni anche ...della cussina Gaia Tomassini in 11'12"97 e della neo Junior Elisa Visintin del Malignani che paga un ...

Il boss del clan Santapaola-Ercolano, Santo Alleruzzo, detto "'a vipera", all'ergastolo da decenni, era riuscito ad ottenere vari permessi premio. Così tornava al suo paese, Paternò, a nord di Catania ...

Droga, estorsioni, truffe: l’ultimo colpo ai clan Ercolano, Santo Alleruzzo, detto "’a vipera", all’ergastolo da decenni, era riuscito ad ottenere vari permessi premio. Così tornava al suo paese, Paternò, a nord di Catania, dove partecipava a summit, ...

