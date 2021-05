Omicidio Cerciello: difesa Hjorth, ‘sentenza ingiusta e incomprensibile, non reggerà appello’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ‘E’ una sentenza ingiusta, errata e incomprensibile, che non potrà in alcun modo reggere ad un appello”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petrelli che con il collega Fabio Alonzi ha difeso Christian Gabriel Natale Hjorth, condannato all’ergastolo con Finnegan Lee Elder nel processo sull’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. ‘E’ stata la difesa più impegnativa che ho dovuto affrontare. Ho fatto molti processi in Corte di assise con richieste di ergastolo e mi è capitato anche spesso di difendere degli imputati giovanissimi, ma mai come in questo caso le due cose si sono sovrapposte in maniera così drammatica ‘ aggiunge -. Il processo concentra su di sé una serie di questioni giuridiche sostanziali, processuali e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ‘E’ una sentenza, errata e, che non potrà in alcun modo reggere ad un appello”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petrelli che con il collega Fabio Alonzi ha difeso Christian Gabriel Natale, condannato all’ergastolo con Finnegan Lee Elder nel processo sull’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. ‘E’ stata lapiù impegnativa che ho dovuto affrontare. Ho fatto molti processi in Corte di assise con richieste di ergastolo e mi è capitato anche spesso di difendere degli imputati giovanissimi, ma mai come in questo caso le due cose si sono sovrapposte in maniera così drammatica ‘ aggiunge -. Il processo concentra su di sé una serie di questioni giuridiche sostanziali, processuali e ...

