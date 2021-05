Non solo le vecchie centrali nucleari Adesso spuntano pure 18 discariche radioattive Lo screening della Commissione ecomafie In alcuni siti a rischio le falde acquifere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Da oltre 30 anni l’Italia è alle prese con lo smantellamento delle. La produzione di energia elettrica dall’atomo, iniziata nel 1963 e conclusa definitivamente nel 1990, tre anni dopo il referendum per dire addio a quelle iniziative ed evitare che potesse ripetersi un disastro come quello di Chernobyl, ha lasciato una pesante eredità e il cosiddetto decommissioning è già costato agli italiani diversi miliardi di euro, tutti caricati sulle bollette elettriche. Ma il problema non sono soltanto i vecchi impianti di cui si occupa la Sogin, i i cui rifiuti finiranno nel deposito nazionale. Ci sono vere e propriein varie zone del Paese, all’interno soprattutto di fabbriche dismesse, pericolose e di difficile bonifica. L’ultima mappatura disponibile ne indica 18, tutte in Lombardia e in ...