Masters 1000 Madrid 2021: Tsitsipas senza problemi con Paire, Isner sorprende Bautista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è completato il quadro degli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid di tennis 2021 con le partite della sessione serale di mercoledì 5 maggio, le ultime dei 16esimi. Tutto facile per Stefanos Tsitsipas: il greco numero 4 del seeding ha schiantato l’estroso Benoit Paire con un perentorio 6-1 6-2 senza appello. Adesso per il campione di Montecarlo c’è la sfida al norvegese Casper Ruud, che nell’ultimo match di giornata ha avuto la meglio con l’identico punteggio (6-1 6-2) del giapponese Nishioka. TABELLONE E RISULTATI Tra le sorprese di giornata c’è sicuramente il successo dell’americano John Isner contro Roberto Bautista-Agut. Sconfitta dura da digerire per lo spagnolo, che ha perso 4-6 7-6 6-7 contro il gigante del circuito, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è completato il quadro degli ottavi di finale aldidi tenniscon le partite della sessione serale di mercoledì 5 maggio, le ultime dei 16esimi. Tutto facile per Stefanos: il greco numero 4 del seeding ha schiantato l’estroso Benoitcon un perentorio 6-1 6-2appello. Adesso per il campione di Montecarlo c’è la sfida al norvegese Casper Ruud, che nell’ultimo match di giornata ha avuto la meglio con l’identico punteggio (6-1 6-2) del giapponese Nishioka. TABELLONE E RISULTATI Tra le sorprese di giornata c’è sicuramente il successo dell’americano Johncontro Roberto-Agut. Sconfitta dura da digerire per lo spagnolo, che ha perso 4-6 7-6 6-7 contro il gigante del circuito, ...

