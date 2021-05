Mascherine | un rimedio contro il Covid-19 Ma anche un problema per l’ambiente

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) All’inizio della pandemia, lein Italia erano quasi introvabili, una rarità. Perfino unper la governance italiana. Poi tutto si è sistemato. Ora sono uno dei rimedi per combattere il-19, mauna grande preoccupazione per. Soprattutto quello marino.Zone (Adobe Stock)Una singola mascherina chirurgica gettata irresponsabilmente per strada o, peggio ancora in spiaggia, rilascia migliaia di fibre microscopiche che minaccianomarino. 173mila per l’esattezza. Lo studio: “Ci vuole un corretto conferimento dellea fine utilizzo”Zone World (Adobe Stock)Lo rivela un team di chimici del Dipartimento di Scienze dele della ...