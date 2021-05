Luca Zingaretti, notizia davvero sorprendente: nessuno se lo aspettava! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ottimi risultati per “Montalbano”, il pubblico del piccolo schermo continua a preferire la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri Aumenti e cali per quanto concerne gli ascolti registrati sul piccolo schermo nella giornata di ieri, martedì 4 maggio, dove “Il Paradiso delle Signore” è arrivato al 20% di share. Ottimi risultati anche per “Montalbano” L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ottimi risultati per “Montalbano”, il pubblico del piccolo schermo continua a preferire la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri Aumenti e cali per quanto concerne gli ascolti registrati sul piccolo schermo nella giornata di ieri, martedì 4 maggio, dove “Il Paradiso delle Signore” è arrivato al 20% di share. Ottimi risultati anche per “Montalbano” L'articolo proviene da Inews.it.

Luca_Mussati : Effetto #Bertolaso, Lombardia top. Lazio sotto la media nazionale, in zona retrocessione. Commissariate #Zingaretti! - fragalantereal : @fabiofabbretti Luca Zingaretti lo disse che spesso troppe repliche 'disorientano' lo spettatore. Rimandano l'episo… - esilvaubv : RT @pulcepalma: Ingredienti per una bella serata in TV: Location: la bellissima Sicilia Storia: giallo di #Camilleri Interpreti: Luca Zin… - foggylady : RT @pulcepalma: Ingredienti per una bella serata in TV: Location: la bellissima Sicilia Storia: giallo di #Camilleri Interpreti: Luca Zin… - calvi1956 : RT @CIAfra73: Fiction Club · Il commissario #Montalbano: #LAltroCapoDelFilo, con protagonista Luca Zingaretti, in prima serata s... https:/… -