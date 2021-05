Le regate di Primavera riaccendono Portofino | “Pronti per un’estate di bellezza e sicurezza”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La Splendido Mare Cup è anche un test per un borgo Covid free. L’evento mancava da 7 anni: le prenotazioni dall’Italia crescono e si aspettano gli americani

PORTOFINO - Una quattro giorni di grande spettacolo nel segno della ripartenza . Il vento soffia sul mare di Portofino campo di gara delledi- Splendido mare Cup di Portofino. Un grande evento internazionale dedicato alla vela che torna nel borgo famoso in tutto il mondo. L'evento, organizzato dallo Yacht Club Italiano, ......giganti del mare (barche che partono dai 18 e arrivano oltre i 30 metri di lunghezza ) si sfideranno nelle acque del Tigullio a partire da giovedì mattina fino a domenica 9 per ledi...PORTOFINO - Una quattro giorni di grande spettacolo nel segno della ripartenza. Il vento soffia sul mare di Portofino campo di gara delle regate di Primavera - Splendido mare Cup di Portofino. Un gran ...La Splendido Mare Cup è anche un test per un borgo Covid free. L’evento mancava da 7 anni: le prenotazioni dall’Italia crescono e si aspettano gli americani ...