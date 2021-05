L'AirTag di Apple ha un problema di design, manca un buco: ecco come farlo senza danneggiarlo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli AirTag sono soltanto l’ultimo prodotto di Apple ad andare a ruba. Dal lancio ufficiale di venerdì 30 aprile, i nuovi localizzatori della Mela hanno registrato ottimi volumi di vendite in tutto il mondo, dimostrando che l’azienda di Cupertino ha fatto centro un’altra volta. come abbiamo constatato anche nella nostra prova, i nuovi gadget sono semplici da usare, comodi e precisissimi, puntando a dare una svolta ad un settore che sembrava fermo ai classici localizzatori GPS. L’utilizzo della tecnologia Ultra Wideband può trasformare l’iPhone in un segugio che trova le chiavi sotto al divano o il portafoglio caduto dietro al letto, permettendoci di risparmiare tempo e fatica nella ricerca. Permettendoti di sbizzarrirti a tuo piacimento: c’è chi ha provato a rintracciare il gatto mettendo un AirTag nel collare, o chi si ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Glisono soltanto l’ultimo prodotto diad andare a ruba. Dal lancio ufficiale di venerdì 30 aprile, i nuovi localizzatori della Mela hanno registrato ottimi volumi di vendite in tutto il mondo, dimostrando che l’azienda di Cupertino ha fatto centro un’altra volta.abbiamo constatato anche nella nostra prova, i nuovi gadget sono semplici da usare, comodi e precisissimi, puntando a dare una svolta ad un settore che sembrava fermo ai classici localizzatori GPS. L’utilizzo della tecnologia Ultra Wideband può trasformare l’iPhone in un segugio che trova le chiavi sotto al divano o il portafoglio caduto dietro al letto, permettendoci di risparmiare tempo e fatica nella ricerca. Permettendoti di sbizzarrirti a tuo piacimento: c’è chi ha provato a rintracciare il gatto mettendo unnel collare, o chi si ...

