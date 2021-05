La guerra tra Casaleggio e M5S è aperta e comunque vada Rousseau ne uscirà vincitrice (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le cose per il Movimento 5 Stelle si stanno mettendo sempre peggio: la questione con la Piattaforma Rousseau e con Davide Casaleggio è seria. E il fatto è che dalla parte della regione, c’è proprio l’imprenditore. Lo tesso che pretende i 450 mila euro che gli spettano per i servizi forniti. Colui che, comunque vada, ne uscirà vincitore. M5S Casaleggio, qual è la situazione Praticamente si può dire che Casaleggio stia tenendo in ostaggio il M5S. E che abbia tutto il diritto di farlo. Come ricordano Nicola Biondo e Marco Canestrari su Il Riformista, infatti, il problema è alla radice. Quando nel 2016 è venuto a mancare Gianroberto Casaleggio, la gestione operativa del Movimento era affidata interamente ala Casaleggio Associati. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le cose per il Movimento 5 Stelle si stanno mettendo sempre peggio: la questione con la Piattaformae con Davideè seria. E il fatto è che dalla parte della regione, c’è proprio l’imprenditore. Lo tesso che pretende i 450 mila euro che gli spettano per i servizi forniti. Colui che,, nevincitore. M5S, qual è la situazione Praticamente si può dire chestia tenendo in ostaggio il M5S. E che abbia tutto il diritto di farlo. Come ricordano Nicola Biondo e Marco Canestrari su Il Riformista, infatti, il problema è alla radice. Quando nel 2016 è venuto a mancare Gianroberto, la gestione operativa del Movimento era affidata interamente alaAssociati. ...

