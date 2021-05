Il salto più bello di Matteo, dopo l’incidente torna in pedana e vola ai campionati italiani<br /> (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’atleta, 17 anni di Livorno, fu investito da un’auto pirata il 6 ottobre scorso: «Ho tenuto di dover smettere, di non farcela a guarire da queste ferite. Invece ecco come ce l'ho fatta» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’atleta, 17 anni di Livorno, fu investito da un’auto pirata il 6 ottobre scorso: «Ho tenuto di dover smettere, di non farcela a guarire da queste ferite. Invece ecco come ce l'ho fatta»

Dovi04Indonesia : RT @corsedimoto: MOTOGP - #Aprilia sempre più vicina al primo podio in #MotoGP. Andrea #Dovizioso pronto per il secondo test. Massimo #Rivo… - dadadalj : RT @SasatoreS: Chi ha fatto un discorso oggettivo è stato Aka,che, nello scegliere serena, ha detto la sacrosanta verità e che alcuni ancor… - SasatoreS : Chi ha fatto un discorso oggettivo è stato Aka,che, nello scegliere serena, ha detto la sacrosanta verità e che alc… - thedoctordonnna : @acciodiangelo Più che altro uno se mi parla triplo salto da fermo quello che penso io è questo - centro_be : In Be Smile l' #innovazione è sempre dietro l’angolo, questa volta con lo scanner facciale per aiutare i nostri paz… -

Ultime Notizie dalla rete : salto più Oculus Quest 2: arriva il tracciamento delle mani più preciso Si passa quindi dagli attuali 30Hz a 60Hz , un salto notevole che però non è accompagnato da un ... visore VR all - in - one, da 256 GB Amazon 449 Vedi offerta Il Samsung più equilibrato? Samsung ...

Diretta Atp Madrid 2021/ Sinner Popyrin (6 - 7) streaming video tv: Jannik insegue ...che negli ultimi mesi è cresciuta in maniera esponenziale dimostrando di poter fare un netto salto ... aguzzare la vista e ammirare; tanto più che oggi il numero 2 del ranking Atp affronta uno scontro ...

Mobilità , Realacci: “Elettrico frontiera più promettente†Yahoo Notizie Si passa quindi dagli attuali 30Hz a 60Hz , unnotevole che però non è accompagnato da un ... visore VR all - in - one, da 256 GB Amazon 449 Vedi offerta Il Samsungequilibrato? Samsung ......che negli ultimi mesi è cresciuta in maniera esponenziale dimostrando di poter fare un netto... aguzzare la vista e ammirare; tantoche oggi il numero 2 del ranking Atp affronta uno scontro ...