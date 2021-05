Giro d’Italia 2021: i gregari e le squadre più attrezzate. Quali saranno i fari della corsa? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sicuramente spicca su tutti la favoritissima Ineos Grenadiers, che si presenterà al via come squadra del vincitore uscente della corsa Rosa, Tao Geoghegan Hart. Quest’anno invece, il capitano sarà l’attesissimo trionfatore del Tour de France del 2019 Egan Bernal, al suo debutto nella corsa tricolore. Accanto al giovane colombiano ci sarà una schiera di gregari di altissimo livello, tra cui gli azzurri Filippo Ganna, indomabile quando si tratta di dover supportare la formazione, Salvatore Puccio, e il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon. Inoltre Bernal potrà contare sull’appoggio del veterano Jonathan Castroviejo, e i giovani Pavel Sivakov, Daniel Martinez e Jhonatan Narváez. Passiamo dunque alla Trek-Segafredo dello Squalo Vincenzo Nibali. Un team che potrebbe giocarsi altre due carte molto valide come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sicuramente spicca su tutti la favoritissima Ineos Grenadiers, che si presenterà al via come squadra del vincitore uscenteRosa, Tao Geoghegan Hart. Quest’anno invece, il capitano sarà l’attesissimo trionfatore del Tour de France del 2019 Egan Bernal, al suo debutto nellatricolore. Accanto al giovane colombiano ci sarà una schiera didi altissimo livello, tra cui gli azzurri Filippo Ganna, indomabile quando si tratta di dover supportare la formazione, Salvatore Puccio, e il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon. Inoltre Bernal potrà contare sull’appoggio del veterano Jonathan Castroviejo, e i giovani Pavel Sivakov, Daniel Martinez e Jhonatan Narváez. Passiamo dunque alla Trek-Segafredo dello Squalo Vincenzo Nibali. Un team che potrebbe giocarsi altre due carte molto valide come ...

