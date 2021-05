Festa della Mamma: i regali di Microsoft e Xbox (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per una Mamma tecnologica serve un regalo adatto: ecco le proposte di Microsoft per mamme moderne che amano il gaming o in carriera Che sia una gamer incallita o una donna in carriera, la Mamma è sempre la Mamma. Ecco perché Microsoft ci dà alcuni interessanti spunti per celebrarla al meglio durante la Festa della Mamma. Per una Mamma appassionato di videogiochi abbiamo la serie Xbox, mentre per le mamme impegnate con lo smart working abbiamo la gamma Surface. Xbox Wireless Controller – Electric Volt e Daystrike Camo in edizione speciale Annunciate lo scorso 25 marzo, le nuove varianti cromatiche Electric Volt e Daystrike Camo vanno ad aggiungere un tocco di personalità al nuovo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per unatecnologica serve un regalo adatto: ecco le proposte diper mamme moderne che amano il gaming o in carriera Che sia una gamer incallita o una donna in carriera, laè sempre la. Ecco perchéci dà alcuni interessanti spunti per celebrarla al meglio durante la. Per unaappassionato di videogiochi abbiamo la serie, mentre per le mamme impegnate con lo smart working abbiamo la gamma Surface.Wireless Controller – Electric Volt e Daystrike Camo in edizione speciale Annunciate lo scorso 25 marzo, le nuove varianti cromatiche Electric Volt e Daystrike Camo vanno ad aggiungere un tocco di personalità al nuovo ...

