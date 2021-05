Ferrari, primo trimestre positivo (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Ferrari chiude il primo trimestre del 2021 con un utile da 206 milioni di euro e ricavi netti per 1.011 milioni. primo trimestre positivo per la Ferrari che chiude con un utile di 206 milioni di euro facendo registrare un considerevole balzo in avanti rispetto allo stesso periodo del 2030, anno segnato dall’emergenza coronavirus, dal lockdown e dalla crisi economica che ha colpito il mondo dei motori anche per quanto riguarda la produzione. primo trimestre positivo per la Ferrari, ricavi per 1.011 milioni Numeri alla mano, la Ferrari chiude il primo trimestre del 2021 con +24% rispetto al primo trimestre ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lachiude ildel 2021 con un utile da 206 milioni di euro e ricavi netti per 1.011 milioni.per lache chiude con un utile di 206 milioni di euro facendo registrare un considerevole balzo in avanti rispetto allo stesso periodo del 2030, anno segnato dall’emergenza coronavirus, dal lockdown e dalla crisi economica che ha colpito il mondo dei motori anche per quanto riguarda la produzione.per la, ricavi per 1.011 milioni Numeri alla mano, lachiude ildel 2021 con +24% rispetto al...

