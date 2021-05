Elio e le Storie Tese | è ipotesi reunion

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «Ci vuole l’intelligenza per capire di essere fuori dal tempo. Youtuber, rapper, influencer: queste sono le persone che parlano ai giovani oggi». Così, Elio e le Storie Tese, trentasette anni di carriera, hanno annunciato l’intenzione di sciogliersi. Allora, era il 2017, e il gruppo parlava con ironia di come su di sé fosse apposta una data di scadenza. La decisione era presa, e quella sarebbe stata. Ma, quattro anni più tardi, una risposta brusca ad un fan avrebbe riacceso la speranza di un ritorno.

a_padellaro : “In realtà questo è un depistaggio per il funzionario della Rai”, gorgheggiavano Elio e le Storie Tese al Concerton… - JonnyLasalandra : @FBiasin sembra una sigla di mai dire gol fatta da elio e le storie tese - iceberg_inside : @Ivan__soli Cara ti amo. (Elio e le storie tese) - OptiMagazine : La reunion di #elio e Le Storie Tese corre sui social: 'Saranno ca**i nostri?' - Un video postato sui social accend… - kecazzotiguardi : Ma nn era Elio e le storie tese ?????????????????????????????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Storie

Una reunion diE LeTese è nell'aria? Questo è ciò che trapela da un video pubblicato sui canali social nelle ultime ore. Il termine 'reunion' fa tremare perché la band di Stefano Belisari ha chiuso i ...'Ma non vi eravate sciolti?', hanno scrittoe leTese in un post su Instagram in cui suonano insieme, facendo pensare a una reunion . Anche la risposta è nella caption: 'Ma saranno c***i ...Una reunion di Elio E Le Storie Tese è nell’aria? Questo è ciò che trapela da un video pubblicato sui canali social nelle ultime ore. Il termine “reunion” fa tremare perché la band di Stefano Belisari ...Approda nel Trieste–Salario “Il libraio consiglia”, la nuova campagna lanciata da Typimedia Editore sulle sue pagine Facebook e Instagram ...