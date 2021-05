“É sempre mezzogiorno”: semifreddo al caffè di Zia Cri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zia Cri, oggi, cede il suo posto in apertura di puntata alla collega Marsetti, ma guadagna lo spazio dedicato al dolce, proponendo una delle sue golose creazioni. Oggi, un dolce estivo, facile e rapido, ecco il semifreddo al caffè. Ingredienti 750 ml panna fresca, 400 g latte condensato, 80 ml caffè espresso, 1 cucchiaino di caffè in polvere, 150 g mascarpone, 300 g cioccolato fondente al 60% Procedimento Sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde. Ne versiamo un po’ su un foglio di carta forno e copriamo con un altro foglio di carta forno. Appiattiamo con il mattarello, fino ad ottenere uno strato sottile. Lo mettiamo in freezer, in modo da farlo indurire. Proseguiamo in questo modo, in modo da preparare varie sfoglie di cioccolato. Ritagliamo dei rettangoli della grandezza dello stampo da ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zia Cri, oggi, cede il suo posto in apertura di puntata alla collega Marsetti, ma guadagna lo spazio dedicato al dolce, proponendo una delle sue golose creazioni. Oggi, un dolce estivo, facile e rapido, ecco ilal. Ingredienti 750 ml panna fresca, 400 g latte condensato, 80 mlespresso, 1 cucchiaino diin polvere, 150 g mascarpone, 300 g cioccolato fondente al 60% Procedimento Sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde. Ne versiamo un po’ su un foglio di carta forno e copriamo con un altro foglio di carta forno. Appiattiamo con il mattarello, fino ad ottenere uno strato sottile. Lo mettiamo in freezer, in modo da farlo indurire. Proseguiamo in questo modo, in modo da preparare varie sfoglie di cioccolato. Ritagliamo dei rettangoli della grandezza dello stampo da ...

