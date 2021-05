(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sergiogiovedì sarà al Csm per la proiezione del documentario su Rosario Livatino. Non è previsto che prenda la parola. Fonti del Colle fanno però sapere che, in merito alla questione che ...

fattoquotidiano : DOSSIER AL CSM / 'AVVERTITO IL QUIRINALE' Ad avvertire il presidente Sergio Mattarella è stato Piercamillo Davigo - partito_NPS : RT @laltrodiego: Mattarella ai giudici: 'rispetto assoluto delle regole' Colle: 'ogni ulteriore intervento si configurerebbe come una inde… - GiuliaFiorent13 : RT @DavideRosato2: Le toghe rosse indagano le toghe rosse e Mattarella dorme ancora. Ma, se lo ricorda che, oltre ad essere il presidente d… - laltrodiego : Mattarella ai giudici: 'rispetto assoluto delle regole' Colle: 'ogni ulteriore intervento si configurerebbe come u… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Csm, Mattarella invita i giudici al 'rispetto assoluto delle regole' #csm -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Mattarella

TGCOM

Sergiogiovedì sarà alper la proiezione del documentario su Rosario Livatino. Non è previsto che prenda la parola. Fonti del Colle fanno però sapere che, in merito alla questione che sta ...Domani alsarà proiettato in anteprima il docufilm sul magistrato ucciso dalla mafia. Presenti il presidente della Repubblica, Sergioe il ministro della Giustizia, Marta . - -Sergio Mattarella giovedì sarà al Csm per la proiezione del documentario su Rosario Livatino. Non è previsto che prenda la parola. Fonti del Colle fanno però sapere che, in merito alla questione che s ...Giustizia e potere. I vertici del Csm sono preoccupati per la vicenda legata alla loggia Ungheria. Intanto escono documenti e fascicoli.