Covid: ristorazione collettiva, con smart working si prevede -10% permanente (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – La chiusura delle scuole e lo smart working diffuso per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno segnato un 2020 nero per il settore della ristorazione collettiva. Il 2021 è già in ripresa ma la volontà dichiarata di molte aziende di continuare con lo smart working, seppure in formula alternata, fa prevedere una contrazione del 10% permanente nel settore della ristorazione aziendale. A tracciare il quadro dello stato di salute del settore è Rosario Ambrosino, amministratore delegato di Elior, multinazionale francese da 95 milioni di pasti l’anno. Nel 2020, spiega Ambrosino, ‘l’impatto della pandemia a livello di settore è stato notevole. I dati Oricon parlano di una riduzione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – La chiusura delle scuole e lodiffuso per far fronte all’emergenza sanitaria da19, hanno segnato un 2020 nero per il settore della. Il 2021 è già in ripresa ma la volontà dichiarata di molte aziende di continuare con lo, seppure in formula alternata, fare una contrazione del 10%nel settore dellaaziendale. A tracciare il quadro dello stato di salute del settore è Rosario Ambrosino, amministratore delegato di Elior, multinazionale francese da 95 milioni di pasti l’anno. Nel 2020, spiega Ambrosino, ‘l’impatto della pandemia a livello di settore è stato notevole. I dati Oricon parlano di una riduzione ...

TV7Benevento : Covid: ristorazione collettiva, con smart working si prevede -10% permanente... - NewsToscana : Ristori Covid, bando bis per #ristorazione: domanda dal 4 maggio - CittaPienza : ?? È uscito un secondo bando per i ristori del settore della ristorazione. La soglia delle perdite si abbassa al 30… - PISAinVIDEO : Ristori Covid, esce il bando bis per il mondo della ristorazione: le domande da oggi - consumatorirt : RT @regionetoscana: #covid #coronavirus Ristori, attivo il #bando destinato a ristoranti, catering, bar, gelaterie e pasticcerie. C'è tempo… -