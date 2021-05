Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi | “Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias | poi Iannone la chiamava… ho fatto 2+2”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La quinta puntata de “Il Punto Z” ha visto come ospiti Ilary Blasi, Drusilla Gucci e. A suscitare le reazioni del web sono state proprio le dichiarazioni della bellain merito ad una domanda posta dal conduttore Tommaso Zorzi. Tommaso per rompere il ghiaccio le ha mostrato una foto che la ritrae nello studio dell’Isola con l’influencer persiana. Ed è proprio da questa foto che è partita l’intervista, Tommaso ha chiesto infatti che tipo di rapporto esiste tra le due. La risposta dinon si è fatta attendere: Posso raccontare la verità? La raccontiamo dai, la verità è che all’inizio sì tutto bene, poi è successo che ma non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio fidanzato, però una che ti dice amica amica.. cioè è vero non mi ...