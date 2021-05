Caso Fedez | Di Mare si difende | ' Manipolati i fatti'

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - VittorioSgarbi : “...Fedez ha monopolizzato l’attenzione dell’intero festival, a danno di un'attenzione che avrei preferito andasse… - Monlue66 : RT @bettywrong: I miei film “#Extraliscio. Punk da balera” e “Vaccini. 9 lezioni di scienza”, @lanavediteseoed, la musica e @LaMilanesiana… - Pinosuma1 : RT @erretti42: Caso Fedez, l'autodifesa di Di Mare in Vigilanza Rai: 'Vicenda molto rumorosa ma basata sulla manipolazione dei fatti. Nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

... e in difesa della libertà di espressione, pur ricordando neldi specie censura non c'è stata perchéha potuto alla fine dire quello che voleva. "Ho rilevato una gestione complessa e ...Così il direttore di Rai3 in audizione in Commissione di Vigilanza, dove ha ripercorso tutti i passaggi legati al concertoneFornisci una valutazione generale del sito: ...Come previsto, Franco Di Mare quest'oggi è stato ascoltato dalla Commissione di Vigilanza Rai in merito alla querelle con il cantante Fedez per quanto accaduto nelle ore precedenti la sua salita sul ...