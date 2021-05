Basket | Serie A 2020-2021 | la Dinamo Sassari vince in casa di Brindisi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Laespugna il campo dell’Happynel recupero del match della ventitreesima giornata. I sardi, in un incontro ad alto punteggio, si sono imposti con il risultato finale di 90-97. I migliori in campo, per gli isolani, sono stati Filip Kruslin da 22 punti e Jason Burnell da 20 punti e 8 rimbalzi. Per quanto concerne i pugliesi, invece, si segnalano D’Angelo Harrison da 22 punti e Nick Perkins da 21. I padroni disono partiti fortissimo e hanno piazzato subito un parziale di 12-2. Grazie a uno scatenato Nick Perkins,è rimasta in testa per tutta la prima frazione di gioco e alla prima pausa si è andati coi pugliesi avanti 28-22., però, ha cambiato marcia nel secondo periodo e ha anche trovato il vantaggio, per la prima ...

