Ansia finanziaria | ecco perché le donne la sentono di più

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «La crisi economica, aggravata dalla pandemia, ha peggiorato l’ansia finanziaria. Ne stanno soffrendo in particolare due gruppi che erano già fragili: i giovani e le donne. Si ha paura di ciò che non si conosce, di ciò che non si riesce a controllare. Ma un buon modo per curare l’ansia finanziaria è di acquisire, anche a piccoli passi, delle conoscenze finanziarie di base». Anna Maria Lusardi, direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria oltreché docente alla George Washington University School of Business, non ha dubbi: solo l’educazione finanziaria potrà aiutare a colmare il gender gap. È un dato di fatto: secondo il rapporto OCSE-PISA 2018, le ragazze continuano a saperne meno dei maschi in fatto di investimenti, di borsa, in generale di questioni economiche.