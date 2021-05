Amici 20, la verità sul triangolo Martina, Raffaele e Aka7even: «Una situazione scomoda» (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’esperienza di Martina Miliddi ad Amici 20 è stata intensa da ogni punto di vista. Lasciato Aka7even quando era ancora a scuola ha manifestato interesse per Raffaele Renda, altro suo compagno d’avventura. Il triangolo che si è consumato nella scuola continua a monopolizzare l’attenzione degli utenti dei social. «Stiamo imparando a conoscerci», fanno sapere Martina e Raffaele accontentando i fan curiosi. Amici 20, il triangolo Aka7even, Raffaele Renda e Martina Miliddi Aka7even è ancora dentro la scuola e non sa cosa sta accadendo fuori, ma ha molto sofferto per Martina. La ballerina e il cantautore eliminato, invece, hanno ripreso a frequentarsi una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’esperienza diMiliddi ad20 è stata intensa da ogni punto di vista. Lasciatoquando era ancora a scuola ha manifestato interesse perRenda, altro suo compagno d’avventura. Ilche si è consumato nella scuola continua a monopolizzare l’attenzione degli utenti dei social. «Stiamo imparando a conoscerci», fanno sapereaccontentando i fan curiosi.20, ilRenda eMiliddiè ancora dentro la scuola e non sa cosa sta accadendo fuori, ma ha molto sofferto per. La ballerina e il cantautore eliminato, invece, hanno ripreso a frequentarsi una ...

Fontana3Lorenzo : Cari amici, per capire ancor meglio la parabola della sinistra progressista di questi anni, vi consiglio la lettura… - semprevane : RT @Mamox__: E noi ci saremo, come ogni mercoledì. Dopo 17 anni penso sia anche giunta l’ora della verità su questa povera bambina, qualunq… - Gresy73 : RT @Mamox__: E noi ci saremo, come ogni mercoledì. Dopo 17 anni penso sia anche giunta l’ora della verità su questa povera bambina, qualunq… - Mamox__ : E noi ci saremo, come ogni mercoledì. Dopo 17 anni penso sia anche giunta l’ora della verità su questa povera bambi… - infoitcultura : Amici 20, la verità sul triangolo Martina, Raffaele e Aka7even: «Una situazione scomoda» -