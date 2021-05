Alitalia, ministro Giovannini a La7: “Progetto Ita alle battute finali con Ue”. E sul ponte sullo Stretto: “Serve dibattito non ideologico” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Alitalia? Il piano industriale di Ita prevede una compagnia non grande quanto Alitalia ma destinata a crescere. Ne stiamo discutendo da varie settimane con l’Unione Europea e siamo alle battute finali. Stiamo chiudendo la trattativa”. Lo annuncia a “Otto e mezzo” (La7) il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che aggiunge: “Anche le grandi compagnie sono andate in crisi per l’emergenza del covid e quindi ci si sta ponendo una grande domanda sul futuro del trasporto aereo, che è sempre più integrato con il trasporto ferroviario”. Giovannini viene incalzato dalla conduttrice Lilli Gruber sul ponte sullo Stretto di Messina, argomento sul quale spiega: “C’è una decisione del Parlamento che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “? Il piano industriale di Ita prevede una compagnia non grande quantoma destinata a crescere. Ne stiamo discutendo da varie settimane con l’Unione Europea e siamo. Stiamo chiudendo la trattativa”. Lo annuncia a “Otto e mezzo” (La7) ildelle Infrastrutture, Enrico, che aggiunge: “Anche le grandi compagnie sono andate in crisi per l’emergenza del covid e quindi ci si sta ponendo una grande domanda sul futuro del trasporto aereo, che è sempre più integrato con il trasporto ferroviario”.viene incalzato dalla conduttrice Lilli Gruber suldi Messina, argomento sul quale spiega: “C’è una decisione del Parlamento che ...

