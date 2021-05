Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 18:05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CASILINA SITUAZIONE ANALOGA IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD PASSIMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE, NEL DETTAGLIO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO SEMPRE TARFFICO SULLA VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE A LA GIUSTINIANA SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA FINO AL ...