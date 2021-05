Verizon getta la spugna, le Big Tech sono ancora più Big senza Yahoo e Aol (Di martedì 4 maggio 2021) I media sono diventati l’affare più grande per alcune società Usa che negli ultimi anni hanno deciso di investire in nuovi progetti e capovolgere completamente il settore della comunicazione. Nel 2015 e nel 2017, Verizon Communications aveva acquistato Yahoo e Aol con la speranza di cambiare queste piattaforme e renderle più accessibili. Ma, anche a causa della pandemia da Covid-19 e il calo di investimenti pubblicitari, Verizon ha deciso di vendere queste risorse per poco più della metà di quanto le aveva pagate. Sarà Apollo Global Management a comprare Yahoo, Aol, TechChrunch ed Engadget da Verizon alla fine del prossimo trimestre per 5 miliardi di dollari. I rappresentanti di Apollo, rivali del gruppo At&t (proprietari di Cnn e Hbo), hanno dichiarato di essere ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) I mediadiventati l’affare più grande per alcune società Usa che negli ultimi anni hanno deciso di investire in nuovi progetti e capovolgere completamente il settore della comunicazione. Nel 2015 e nel 2017,Communications aveva acquistatoe Aol con la speranza di cambiare queste piattaforme e renderle più accessibili. Ma, anche a causa della pandemia da Covid-19 e il calo di investimenti pubblicitari,ha deciso di vendere queste risorse per poco più della metà di quanto le aveva pagate. Sarà Apollo Global Management a comprare, Aol,Chrunch ed Engadget daalla fine del prossimo trimestre per 5 miliardi di dollari. I rappresentanti di Apollo, rivali del gruppo At&t (proprietari di Cnn e Hbo), hanno dichiarato di essere ...

