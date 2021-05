Vendita di biglietti per gli europei di calcio: oscurati alcuni siti web Guardia di finanza (Di martedì 4 maggio 2021) Di seguito lo Stralcio di un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo – emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica capitolina per interrompere tempestivamente la truffa in corso – con il quale è stato disposto l’oscuramento di due siti web sui quali erano proposti in Vendita biglietti per assistere alle partite del Campionato Europeo di calcio “UEFA Euro 2020”. Attraverso il monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rilevato come su due note piattaforme internet che consentono di acquistare o vendere biglietti per concerti ed eventi sportivi e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 4 maggio 2021) Di seguito lo Stralcio di un comunicato diffuso dalladi: Militari del Comando Provinciale delladidi Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo – emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica capitolina per interrompere tempestivamente la truffa in corso – con il quale è stato disposto l’oscuramento di dueweb sui quali erano proposti inper assistere alle partite del Campionato Europeo di“UEFA Euro 2020”. Attraverso il monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rilevato come su due note piattaforme internet che consentono di acquistare o vendereper concerti ed eventi sportivi e ...

AgenziaOpinione : GDF – GUARDIA DI FINANZA / ROMA * « TRUFFA NELLA VENDITA DI BIGLIETTI “ INESISTENTI ” PER LE PARTITE DEGLI EUROPEI… - NoiNotizie : Vendita di biglietti inesistenti per gli europei di calcio: oscurati siti dalla @GDF - Etrurianews : ROMA – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro pre… - SkylarIre : @_che_fatica Non ho seguito il discorso, ma sono stata sempre dell’opinione che i calciatori alzano sempre la crest… - MasterMMSport : #FINALE di @EuropaLeague 2021: via libera alla presenza di 9500 #spettatori al Gdansk Stadium di Danzica (Polonia)!… -